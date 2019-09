Torcida do São Paulo protesta após empate contra o CSA

O clima nos arredores do Estádio do Morumbi não ficou bom após o empate entre São Paulo e CSA, pelo Campeonato Brasileiro. Na saída do estádio, integrantes das torcidas organizadas do Tricolor se reuniram para protestar contra o mau momento vivido pelo time, que não vence há quatro rodadas.

Neste domingo (15), o São Paulo conquistou apenas um ponto contra o Azulão, que ocupa a 18ª posição no Brasileirão e tem apenas três vitórias na competição. Bustamante abriu o placar aos dez minutos do segundo tempo e Reinaldo igualou aos 42.

Os torcedores ficaram na frente do portão de saída dos atletas dos dois times entoando gritos de ordem contra elenco, diretoria e técnico. “Não é mole, não. Estou cansado de time amarelão” e “Muito respeito com a camisa tricolor” foram alguns dos cantos ouvidos, além de citações ao presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

No momento, o Tricolor está na sexta colocação do Brasileiro, com 32 pontos conquistados. No jogo deste final de semana, a equipe são-paulina voltou a marcar depois de três partidas sem balançar as redes, mas segue com o jejum de vitórias.