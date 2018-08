Titular na Sul-Americana, Jean sente eliminação: “Acabou para mim”

O São Paulo deu adeus à Copa Sul-Americana na noite dessa quinta-feira logo na segunda fase da competição continental. E com a perda do objetivo de conquistar o segundo título do torneio também se foi a esperança de alguns jogadores do elenco tricolor em ganhar novas oportunidades.

Na decisão com o Colón, Diego Aguirre voltou a escalar Jean e também iniciou o jogo com Araruna, Lizeiro, Lucas Fernandes e Gonzalo Carneiro. O goleiro, no entanto, certamente é o que mais perde nessa situação devido a peculiaridade da posição.

“(Eliminação) dolorida para alguns. Eu estava tendo oportunidade na Sul-Americana, infelizmente acabou para mim. Agora é focar só no Brasileiro e conseguir esse título”, lamentou Jean, que não conseguiu defender nenhuma das cinco cobranças de pênaltis do Colón.

“Dois cobradores a gente conhecia, fui no canto, mas eles bateram muito bem. E o resto foi no instinto ali, eles batiam muito cruzado, tentei em todos ir no cruzado, mas infelizmente não deu”, explicou, antes de concluir.

“Jogamos melhor, mas eles tiveram amis eficiência. É manter a cabeça erguida e focar só no Brasileiro”.

O Nacional por pontos corridos é a única competição que resta ao Tricolor nessa temporada. Líder, o time comandado por Diego Aguirre encara a Chapecoense, domingo, às 19 horas, no Morumbi.