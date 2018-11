Time que mais empata, São Paulo tenta findar jejum no Morumbi

O São Paulo é o time que mais empata no Campeonato Brasileiro. Após 34 rodadas disputadas, a equipe tricolor nem ganhou nem perdeu em 14 oportunidades. A última delas ocorreu na quinta-feira, quando ficou no 1 a 1 com o Grêmio, no Morumbi.

Ex-líder do Brasileirão, o Tricolor paulista saiu até do G4 justamente pelo excesso de empates – são nove só no segundo turno. Atualmente, o time defende uma invencibilidade de cinco jogos. Nesse período, porém, contabilizou quatro igualdades e apenas um triunfo – sobre o Vitória, em Salvador.

A quatro rodadas do término da competição, o São Paulo ocupa o quinto lugar com os mesmos 59 pontos do Grêmio, quarto colocado, que tem uma vitória a mais. Palmeiras (70), Internacional (65) e Flamengo (63) são os outros times à frente.

“O nosso desempenho ao longo de todo o campeonato está nos colocando na quinta colocação. A longo prazo, os resultados fazem justiça. As quatro equipes que estão na nossa frente possivelmente tiveram desempenho melhores”, avaliou Jardine.

“Vamos tentar jogar melhor que alguma dessas equipes. Mas não acredito em resultado sem desempenho. Uma vitória enganosa pode ser pior do que uma derrota que te faz enxergar coisas. Vamos tentar fazer esse processo de correção, procura de evolução, independentemente do resultado”, acrescentou.

A primeira oportunidade de acabar com a maré de empates é o duelo com o Cruzeiro, neste domingo, às 19 horas (de Brasília), no Morumbi. O estádio tricolor, aliás, tem sido um lugar de poucos resultados positivos para o São Paulo.

Já são mais de dois meses sem vitórias em casa. O último triunfo diante de sua torcida ocorreu sobre o Bahia (1×0), no dia 8 de setembro, pela longínqua 24ª rodada do Brasileirão. Desde então, o Tricolor contabilizou quatro empates e uma derrota no Morumbi.

Veja a relação de empates do São Paulo no Campeonato Brasileiro 2018:

22/04: São Paulo 0 x 0 Ceará (Castelão)

29/04: São Paulo 1 x 1 Fluminense (Maracanã)

05/05: São Paulo 2 x 2 Atlético-MG (Morumbi)

13/05: São Paulo 2 x 2 Bahia (Fonte Nova)

05/06: São Paulo 0 x 0 Internacional (Morumbi)

22/08: São Paulo 1 x 1 Paraná (Durival Britto)

02/09: São Paulo 1 x 1 Fluminense (Morumbi)

16/09: São Paulo 0 x 0 Santos (Vila Belmiro)

22/09: São Paulo 1 x 1 América-MG (Morumbi)

30/09: São Paulo 2 x 2 Botafogo (Nilton Santos)

20/10: São Paulo 0 x 0 Atlético-PR (Morumbi)

04/11: São Paulo 2 x 2 Flamengo (Morumbi)

10/11: São Paulo 1 x 1 Corinthians (Arena)

15/11: São Paulo 1 x 1 Grêmio (Morumbi)

Veja os resultados dos últimos cinco jogos do São Paulo no Morumbi:

São Paulo 1 x 1 América-MG

São Paulo 0 x 2 Palmeiras

São Paulo 0 x 0 Atlético-PR

São Paulo 2 x 2 Flamengo

São Paulo 1 x 1 Grêmio