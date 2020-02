Temporal atinge sede social do São Paulo mais uma vez

A sede social do São Paulo e o Estádio do Morumbi, localizados na Zona Sul da capital paulista, também sofreram com o forte temporal que causou estragos na região metropolitana da cidade durante a madrugada desta segunda-feira.

As piscinas e outros espaços do complexo social amanheceram cheios de lama por conta das chuvas. Além disso, estacionamentos, áreas de acesso às arquibancadas e o Concept Hall, área comercial do estádio, também ficaram inundados.

Os estragos devido a temporais não são novidade para o Tricolor Paulista. Em março do ano passado, as fortes chuvas castigaram as dependências do clube, que tiveram que ser interditadas. Os danos, inclusive, fizeram com que o São Paulo transferisse o clássico contra o Palmeiras, pelo Paulistão de 2019, para o Pacaembu.