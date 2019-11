Técnico faz coro pela compra de Volpi: “Não sei quanto custa, mas é barato”

Fernando Diniz foi só elogios a Tiago Volpi após mais uma excelente atuação do goleiro são-paulino. Neste sábado, contra a Chapecoense, o camisa 23 fechou o gol, operando pelo menos dois milagres, um deles, inclusive, dando origem ao terceiro gol do Tricolor na Arena Condá.

“Eu não decido [as contratações], mas, se decidisse, já estava contratado. Além de um goleiro espetacular, é uma pessoa espetacular. Tenho confiança de que a diretoria irá exercer a compra. Não sei nem quanto vai pagar, mas ele é barato independentemente de quanto custe”, afirmou Fernando Diniz.

Titular absoluto do São Paulo, Tiago Volpi tem contrato por empréstimo válido somente até o final deste ano. Pertencente ao Querétaro, do México, o goleiro só permanecerá no Tricolor se o clube decidir exercer a compra fixada em 5 milhões de dólares (R$ 19,9 milhões).

“Estou tranquilo, porque [minha compra] vai ser consequência de um bom trabalho. Se fizermos um bom trabalho, se o clube se classificar para a Libertadores, a possibilidade de isso acontecer é muito grande. Tento não pensar muito nesse assunto para não gerar uma ansiedade”, afirmou Tiago Volpi, admitindo que gostaria de ficar no São Paulo antes de comentar também sobre os elogios recebidos de Fernando Diniz.

“É um fator a mais para a gente ficar contente, se sentir querido no lugar onde a gente está. A partir do momento que você está feliz no seu ambiente de trabalho, as coisas tendem a acontecer de maneira muito natural”, concluiu.