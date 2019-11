Tchê Tchê se consolida no meio-campo do São Paulo e é peça-chave de Diniz

O São Paulo teve três técnicos na temporada, com Fernando Diniz assumindo o clube há apenas 11 jogos. Em meio a tantas mudanças, um atleta ainda se mantém como peça chave no meio-campo da equipe. Desde que chegou, Tchê Tchê é o jogador do setor que mais atuou, e tem sido cada vez mais importante com a chegada do novo treinador.

O volante foi contratado no final do Campeonato Paulista, mas realizou a sua estreia na primeira rodada do Brasileirão. Desde então, Tchê Tchê atuou como titular em 31 dos 32 jogos da competição nacional até aqui.

Para destacar ainda mais a sua vitalidade e importância em campo, o jogador só foi substituído em duas partidas. Na primeira rodada, contra o Botafogo, saiu aos 42 minutos do segundo tempo para a entrada de Vitor Bueno. Já contra o Flamengo, na 22ª rodada, deu lugar novamente a Vitor Bueno, desta vez aos 22 da etapa final.

A única partida em que o volante não esteve em campo foi na nona rodada, no empate contra o Atlético-MG, ainda em junho. Na ocasião, Tchê Tchê cumpria suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O jogador ainda esteve presente nos dois jogos contra o Bahia, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, mas o Tricolor acabou eliminado depois perder na ida e ficar no empate na partida de volta.

As estatísticas do jogador justificam a condição de titular. Tchê Tchê é o jogador que mais troca passes dentro do elenco são-paulino, com 1376 certos. O volante também é o segundo com mais desarmes completos, com 55 completos, atrás apenas de Reinaldo, que tem 65.

Não é de agora que Tchê Tchê conquista a confiança dos treinadores com quem trabalha. O volante já havia sido jogador tanto de Cuca, no Palmeiras em 2016 e 2017, quanto de Fernando Diniz, no Osasco Audax, e tinha status de titular.

No São Paulo, já era peça fundamental com o ex-treinador e agora, com Diniz, parece ter cada vez mais importância no meio-campo. O novo técnico do Tricolor ainda tenta achar os nomes ideais para o setor, mas Tchê Tchê é único que atuou em todos os jogos sob seu comando. Seja jogando de primeiro ou segundo volante e até aberto pela esquerda, o camisa 28 sempre aparece como titular.

