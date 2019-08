Substituto de Reinaldo, Léo mantém foco por título: “Continuamos na briga”

Léo foi o escolhido do técnico Cuca para substituir Reinaldo, suspenso, neste domingo, no duelo com o Vasco, em São Januário. Passada a derrota por 2 a 0, o lateral-esquerdo não baixou a guarda e preferiu pregar um discurso otimista ao falar com a imprensa, garantindo que o Tricolor segue forte na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Diferentemente de Anderson Martins, o jovem de 23 anos preferiu não falar que a expulsão de Raniel logo aos 35 minutos de jogo pesou no resultado da partida, ressaltando a importância de o grupo permanecer unido mesmo depois de um amago revés.

“Quando você coloca a expulsão, parece que você joga a responsabilidade para quem foi expulso. A gente está junto, todo mundo tem que se ajudar. Não conseguimos o resultado hoje, mas continuamos na briga”, afirmou Léo.

O lateral-esquerdo também falou sobre o fim da sequência de cinco vitórias consecutivas do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Tricolor vinha ostentando o título de melhor equipe pós-Copa América e não perdia havia nove rodadas.

“Tem coisas que às vezes não dá certo. A gente vinha de cinco vitórias consecutivas, infelizmente hoje não deu. É levantar a cabeça, o Brasileiro tem 38 rodadas, você não consegue ganhar todas. A gente está brigando, não muda nada. Viemos de cinco vitórias consecutivas, perder uma hora ou outra é normal, vai acontecer. De cabeça erguida vamos conseguir grandes coisas”, prosseguiu.

Por fim, Léo, já voltando o foco para o próximo compromisso do São Paulo no Campeonato Brasileiro, projetou como será a atmosfera no Morumbi para a partida contra o Grêmio, sábado, às 11h (de Brasília), pela 17ª rodada do Brasileirão.

“A torcida tem nos ajudado bastante, em lotado o Morumbi, mais de 40 mil todo jogo. Acho que vai ser um fato muito interessante para a gente nesse jogo”, concluiu.