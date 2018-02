Substituídos em Itu, Nenê e Diego Souza treinam no São Paulo

O São Paulo já começou a juntar os cacos após a derrota para o Ituano, na última quarta-feira, no Estádio Novelli Júnior. Sem a presença dos jornalistas, o elenco se reapresentou e abriu os trabalhos no CT da Barra Funda para o duelo com a Ferroviária, marcado para este domingo, às 17 horas (de Brasília), no Morumbi, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Como os titulares da partida disputada no interior realizaram apenas exercícios regenerativos, o técnico Dorival Júnior dividiu os demais jogadores em duas equipes num treino que exigiu movimentação e troca rápida de passes. As informações são do site oficial do clube.

Na atividade, os times tinham o objetivo de passar pela intermediária e deixar o atacante na cara do goleiro para finalizar. Participaram normalmente do trabalho Nenê e Diego Souza, que foram substituídos no intervalo do duelo com o Ituano, além de Valdívia e Tréllez, acionados na etapa complementar.

Com Reinaldo suspenso e Jucilei lesionado, o comandante pôde fazer as suas primeiras observações acerca de seus respectivos substitutos para o confronto com a Ferroviária. A tendência, no entanto, é que Edimar assuma a vaga na lateral esquerda, Hudson seja mantido na equipe e forme dupla de volante com Petros, que retorna de suspensão.

Resta saber ainda se Dorival irá manter Nenê e Diego Souza entre os titulares. Bastante pressionado, o treinador teve a demissão requisitada pela torcida após o revés em Itu, mas foi mantido no cargo em reunião com a diretoria, que o cobrou por evolução e resultados.

Apesar das derrotas para Santos e Ituano, o São Paulo se manteve na liderança do Grupo B do Campeonato Paulista, com dez pontos ganhos, empatado com a Ponte Preta. O Tricolor, porém, é o pior entre os quatro grandes do estado e já acumula quatro reveses em dez jogos na temporada.

