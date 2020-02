Sorte ou azar? São Paulo acerta mais chutes que o Verdão, mas não faz gol

São Paulo e Palmeiras vivem situações completamente opostas no Campeonato Paulista. Enquanto o Tricolor figura fora da zona de classificação ao mata-mata do torneio, o Verdão ostenta a segunda melhor campanha geral, atrás apenas do Santo André, e o melhor ataque, com 13 gols.

Apesar da superioridade comprovada nos números, o Palmeiras possui uma taxa de acerto de finalizações menor que a do rival tricolor. O São Paulo é o time que mais chuta a gol, 116 no total, e possui uma taxa de acerto de 38,8%, contra 36,5% do Verdão, que já finalizou 104 vezes.

Mas, se o São Paulo chuta mais ao gol e tem uma taxa de acerto maior que a do Palmeiras, porque a equipe comandada por Fernando Diniz balançou as redes apenas seis vezes e é a terceira colocada do Grupo C, atrás de Mirassol e Inter de Limeira? Nem mesmo os jogadores conseguem explicar a curiosa situação.

“Estamos fazendo a bola chegar lá na frente, estamos tendo chances, não tem nada de diferente. Queremos fazer o gol, temos que bater nessa tecla, porque uma hora a chave vai mudar. Quando começar a entrar a bola, o nível vai subir. Não está bom, mas estamos satisfeitos, porque estamos conseguindo chegar com clareza no gol sempre. Então, é começar a concluir melhor, porque, quando começarmos a fazer isso, nosso nível vai subir ainda mais”, afirmou Vitor Bueno.

O meia-atacante, que é um dos destaques do time de Fernando Diniz, foi um dos atletas que desperdiçaram grandes oportunidades de gol nas últimas rodadas. Contra o Santo André, por exemplo, Vitor Bueno perdeu um gol inacreditável após uma linda troca de passes, saindo cara a cara com o goleiro, mas mandando por cima do travessão.

“Não estou ficando nervoso na cara do gol. Acabou acontecendo um lance contra o Santo André isolado, nunca tinha feito isso. Fiquei até com vergonha, porque estava na cara do gol. A coisa mais difícil era chutar a bola para fora. Não falei para ninguém e não quero usar como desculpa, mas no lance a bola quicou, não tem essa câmera, mas a bola quicou e tirou do meu pé. Tenho que me cobrar, também sou responsável por essa falta de gols do São Paulo, não só os homens da frente, mas os jogadores que vêm de trás e têm oportunidade também”, concluiu Bueno.

A expectativa no Morumbi é que a maré de azar, enfim, acabe neste sábado, quando o São Paulo visita o Oeste, às 16h30 (de Brasília), na Arena Barueri. O time rubro-negro tem a segunda pior defesa do Paulistão, com 15 gols sofridos, atrás apenas do Botafogo-SP, com 16, e pode ser o adversário ideal para que o Tricolor possa reencontrar o caminho das redes.