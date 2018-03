Sidão nega sair de “cabeça erguida” e admite que time abdicou de jogar

O goleiro Sidão negou que o São Paulo tenha saído de “cabeça erguida” após a eliminação para o Corinthians nas semifinais do Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira, no estádio de Itaquera, o Tricolor perdeu por 1 a 0 no tempo normal, com um gol sofrido aos 47 minutos da etapa final, e depois caiu nos pênaltis por 5 a 4.

“Não saímos de cabeça erguida porque queríamos a vaga. Não tem como sair de cabeça erguida com derrota, não. Estamos chateados. Fizemos um grande trabalho. O resultado veio nos pênaltis, que é loteria. Enfim. É difícil, pô. Difícil. A gente queria muito essa vaga. Mas não deu”, lamentou o camisa 12.

O gol de cabeça de Rodriguinho, após o São Paulo ter vencido o rival em todas as jogadas pelo alto até então, também chateou Sidão. “Levamos vantagem na bola aérea nos dois jogos contra o Corinthians, mas em um descuido acabamos sofrendo o gol e perdendo a decisão nos pênaltis”, conformou-se.

O experiente arqueiro de 35 anos ainda admitiu que o São Paulo recuou de forma excessiva na etapa complementar, quando o Corinthians passou a rondar a área tricolor com mais frequência.

“A gente abdicou de jogar principalmente no segundo tempo. Poderíamos ter colocado a bola um pouquinho mais no chão para evitar cansar os caras na marcação”, avaliou Sidão, que, embora tenha defendido a cobrança de Rodriguinho, não evitou a eliminação tricolor.