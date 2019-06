Sem Tchê Tchê, Cuca ‘quebra a cabeça’ para encontrar substituto

O São Paulo entrará em campo na próxima quinta-feira, contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, sem um jogador-chave para o esquema tático de Cuca. Tchê Tchê terá de cumprir suspensão após receber seu terceiro cartão amarelo e, com isso, obrigará a comissão técnica a ‘quebrar a cabeça’ para encontrar um substituto.

Pedido especial de Cuca à diretoria são-paulina, Tchê Tchê foi contratado na reta final do Campeonato Paulista. Sem poder disputar a competição, uma vez que o prazo para inscrições já havia encerrado, o volante teve de esperar o início do Campeonato Brasileiro, torneio em que até então não havia ficado de fora de uma partida sequer.

A opção automática na ausência de Tchê Tchê seria Liziero, jogador com características parecidas, mas menos versátil. Só que o camisa 14, também considerado segundo volante, vem se recuperando de uma entorse no tornozelo direito sofrida contra o Bahia e só voltará depois da Copa América.

Desta maneira, o técnico Cuca não possui qualquer segundo volante no elenco para preencher a lacuna deixada por Tchê Tchê. Hernanes pode ser uma alternativa para suprir essa carência, uma vez que atuou na posição por diversas vezes durante sua carreira, contudo, o próprio jogador já deixou claro que sua prioridade é atuar como meia, mais perto da área, de onde pode finalizar.

Caso Hernanes seja escolhido para fazer o papel de segundo volante contra o Atlético-MG, fora de casa, Igor Gomes seria o responsável pela armação no Tricolor. O jovem revelado em Cotia, inclusive, teve uma conversa particular com Cuquinha, auxiliar técnico e irmão de Cuca, no treinamento desta segunda-feira.

