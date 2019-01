“Sei onde posso melhorar”, diz Volpi sobre falha no 2º gol

Tiago Volpi foi bastante criticado por parte da torcida são-paulina no lance que resultou no segundo gol santista. Na jogada, o goleiro tricolor ficou no impasse de sair da meta para tentar afastar o perigo ou permanecer e tentar a defesa. Sem se decidir a tempo, ele viu Derlis González chegar antes na bola, dribá-lo e estufar as redes, garantindo o triunfo do Peixe no Pacaembu.

Após a partida, Volpi deu sinais de que o revés não o abalou e garantiu estar ciente daquilo que pode melhorar ao decorrer da temporada. Ainda assim, ele alfinetou o fato de alguns buscarem culpados por conta de uma derrota no primeiro clássico de 2019.

“Se eu não estivesse preparado para esse tipo de pressão, eu não teria vindo [para o São Paulo]. É algo normal do futebol, mais normal ainda na minha posição, ainda mais quando se trata de um clássico. As pessoas sempre vão buscar [os erros], mas eu estou tranquilo, sei das minhas responsabilidades, onde eu posso melhorar, onde sei que fui bem, onde sie que fui mal. Não me sinto pressionado. Vou procurar trabalhar cada dia para ter o mínimo de desconfiança possível”, afirmou Volpi.

O goleiro também explicou por que não saiu de sua meta para afastar o cruzamento que resultou no primeiro gol santista. A bola foi alçada na área de forma bastante rápida, e o zagueiro Luiz Felipe apareceu bem no primeiro pau para cabecear à queima-roupa e vencer Tiago Volpi, que lamentou não ter conseguido intervir nas jogadas cruciais do SanSão.

“No primeiro gol foi um cruzamento, uma bola rápida. Ali é zona de chute, zona de cruzamento, então a gente não pode estar tão adiantado para não ser surpreendido. O jogador deles foi feliz na execução, na velocidade com que arrancou para fazer o gol. E o segundo gol foi um contra-ataque rápido. O que eu tentei fazer foi estar o mais próximo do atacante possível para ver o que ele iria fazer. Ele acabou me driblando, encontrando ângulo para chutar. Mérito dele”, completou.