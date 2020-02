Se não marcar contra o Santo André, Pato completará seis meses sem gols

Alexandre Pato vive um recomeço com a camisa do São Paulo. Nas ausências de Helinho (machucado) e Antony (Seleção Olímpica), o atacante vem ganhando minutos na equipe titular de Fernando Diniz e tem agradado. Apesar das boas atuações, ele ainda não balançou as redes em 2020.

Na verdade, Pato vive um longa jejum. Se não marcar contra o Santo André, no domingo, o jogador irá completar exatos seis meses sem fazer gols. O último aconteceu no clássico contra o Santos, no dia 10 de agosto de 2019, pelo Campeonato Brasileiro, que o Tricolor venceu por 3 a 2. Pato, inclusive, marcou duas vezes na ocasião.

Esse já é o maior período sem gols do camisa 7 no São Paulo. Ele quase foi encerrado na última rodada do Campeonato Paulista, no empate por 1 a 1 com o Novorizontino, quando o atacante foi às redes em duas oportunidades no primeiro tempo, ambas equivocadamente anuladas pela arbitragem.

Antes disso, Pato já havia tido uma boa partida na vitória por 2 a 1 contra a Ferroviária. Jogando mais aberto, ele protagonizou as principais chances da equipe e reconheceu o bom momento, apesar da escassez de gols. “Neste começo de temporada pude fazer uma pré-temporada, tenho conversado bastante com o professor. Tenho certeza que esse ano vai ser muito diferente. No momento certo, o gol vai chegar”, afirmou.

Enquanto isso, o atleta segue como titular no ataque. Diniz deve escalar o time com: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes; Vitor Bueno, Alexandre Pato e Pablo. São Paulo e Santo André se enfrentam no domingo, no ABC, as 19h (de Brasília), pela quinta rodada do Paulistão.