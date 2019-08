São Paulo volta à Arena da Baixada, onde venceu apenas uma vez

O São Paulo voltará à Arena da Baixada nesta quarta-feira para enfrentar o Athletico-PR, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e que havia sido adiado por conta dos compromissos do time paranaense no Japão, onde disputou a Copa Levain.

Brigando pelas primeiras colocações na tabela e tratando a partida como chave para suas ambições na competição, o Tricolor terá de deixar de lado o péssimo retrospecto que possui atuando no estádio rubro-negro, onde conquistou apenas uma vitória em toda a sua história.

O São Paulo já disputou 19 partidas na Arena da Baixada desde que ela foi inaugurada, em 1999. No estádio do Athletico-PR o Tricolor soma 13 derrotas, cinco empates e uma única vitória, conquistada no ano passado, graças ao gol de Nenê, de pênalti, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes da construção do atual estádio do Athletico-PR, o São Paulo já tinha grandes dificuldades para vencer o rival em Curitiba. O último triunfo do Tricolor contra o Furacão quando a Arena Baixada ainda não existia aconteceu em 1982, vitória por 3 a 1 no Couto Pereira. A outra derrota do Furacão para o clube do Morumbi jogando em casa foi em 1970, 2 a 0 novamente no Couto Pereira.

Em ascensão desde o retorno do Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa América, o São Paulo pode chegar aos 30 pontos em caso de vitória nesta quarta-feira e empatar com Palmeiras e Flamengo na tabela, ficando a apenas dois tentos do líder Santos e, podendo, inclusive, assumir a liderança já no fim de semana dependendo dos resultados de seus concorrentes diretos.

