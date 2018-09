São Paulo vende 28 mil ingressos, e Jucilei projeta jogo difícil no sábado

Líder do Campeonato Brasileiro, o São Paulo terá o apoio de sua torcida para manter o status no próximo sábado, às 16 horas (de Brasília), diante do América-MG, no Morumbi. Na manhã desta quinta-feira, o clube divulgou uma nova parcial de ingressos: já são 28 mil vendidos para o duelo válido pela 26ª rodada da competição nacional.

As entradas para a arquibancada laranja já estão esgotadas. Para os outros setores, ainda há bilhetes disponíveis.

Os ingressos estão sendo comercializados no site da Total Acesso e nas bilheterias do Ginásio do Ibirapuera, da Rua Javari e do Estádio Anacleto Campanella (das 11h às 17h). No Morumbi, o torcedor pode adquirir entradas apenas para as cadeiras.

Jogar com o Morumbi cheio tem sido normal para o São Paulo no Brasileirão. Tanto é que o clube ostenta a segunda melhor marca de público do torneio, com 37.320 torcedores em média durante os 12 jogos disputados até aqui em sua casa.

“A torcida tem feito a parte dela, como nós também temos feito em campo. Será mais um jogo difícil, como todos os outros. Em casa ou fora, o Brasileiro não tem jogo fácil, todos têm o mesmo valor, três pontos importantes”, disse o volante Jucilei.

O apoio maciço da torcida tem surtido efeito em campo. O Tricolor, ao lado do Internacional, detém o melhor desempenho como mandante no Brasileiro, com nove vitórias e três empates. Para conquistar o título, segundo Nenê, a equipe precisa manter o aproveitamento.

“Em casa, nós temos que garantir. Não importa se é o América-MG, Palmeiras ou Inter. Se a gente joga em casa, temos que ganhar os três pontos, senão a gente não consegue se manter na ponta. Não é obrigação, mas em casa temos de buscar a vitória”, ressaltou o camisa 10.