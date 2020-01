São Paulo treina com elenco completo e Diniz faz mistério para o Choque Rei

O São Paulo segue se preparando para o primeiro clássico do ano, contra o Palmeiras, que acontece no domingo, fora de casa. Nessa sexta-feira, a equipe treinou com todos os jogadores em campo, inclusive os titulares que venceram o Água Santa, mas a imprensa pode acompanhar apenas 15 minutos de atividade.

Apesar do mistério, Fernando Diniz não deve mexer no time para o Choque Rei, exceto pela lateral-esquerda, onde Reinaldo deve retornar no lugar de Léo Pelé. O atleta ficou de fora de estreia do estadual, pois foi liberado pelo clube para acompanhar o nascimento da filha.

Com isso, a provável escalação do Tricolor é: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes; Vítor Bueno, Helinho e Pablo.

São Paulo e Palmeiras se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Paulista às 16h do domingo, no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara.

