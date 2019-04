São Paulo tenta quebrar tabu de 19 anos contra o Corinthians na final

O Corinthians passou pelo Santos na última segunda-feira e se tornou o adversário do São Paulo na final do Campeonato Paulista de 2019. Após desbancar o favoritismo do Palmeiras nas semifinais e eliminar um rival após 13 anos, o Tricolor tentará agora findar um tabu que dura desde o século passado.

Explica-se: o São Paulo não elimina o Corinthians em um confronto eliminatório há quase 19 anos. A última vez que o Tricolor levou a melhor sobre o seu arquirrival foi nas semifinais do Paulistão de 2000.

Na ocasião, o São Paulo de Levir Culpi venceu os dois duelos diante dos comandados de Oswaldo de Oliveira, divididos em meio à disputa das semifinais da Copa Libertadores, contra o Palmeiras.

No jogo de ida, em 28 de maio de 2000, Marcelinho Paraíba marcou os dois gols na vitória por 2 a 1. Na volta, no dia 3 junho, foi a vez de Edu brilhar e balançar as redes do rival duas vezes no triunfo por 2 a 0.

Na grande decisão, contra o Santos, o Tricolor venceu o primeiro encontro por 1 a 0, com gol de França. Na segunda final, Rogério Ceni e Marcelinho Paraíba marcaram de falta e garantiram o título com um empate por 2 a 2.

Desde então, no entanto, o São Paulo tem sofrido nas mãos do Corinthians – foram oito eliminações consecutivas para o seu arquirrival. A supremacia alvinegra começou em 2002, quando a equipe então comandada por Carlos Alberto Parreira bateu o Tricolor na final do extinto Torneio Rio-São Paulo.

Depois disso, o Tricolor foi vítima do Corinthians na Copa do Brasil (semifinal de 2002), em cinco edições do Paulistão (final de 2003 e semifinais de 2009, 2013, 2017 e 2018) e na Recopa Sul-Americana (final de 2013).

Por ter campanha inferior à do Corinthians na somatória dos pontos, o São Paulo mandará a primeira final no Morumbi e disputará a grande decisão na Arena, em Itaquera. Datas e horários dos confrontos ainda não foram confirmados, mas a tendência é que as partidas ocorram nos próximos dois domingos, às 16 horas (de Brasília).

Abaixo, veja os resultados dos últimos oito mata-matas entre São Paulo e Corinthians:

Final – Rio-São Paulo 2002

São Paulo 2 x 3 Corinthians

Corinthians 1 x 1 São Paulo

Semifinal – Copa do Brasil 2002

São Paulo 0 x 2 Corinthians

Corinthians 1 x 2 São Paulo

Final – Paulistão 2003

Corinthians 3 x 2 São Paulo

São Paulo 2 x 3 Corinthians

Semifinal – Paulistão 2009

Corinthians 2 x 1 São Paulo

São Paulo 0 x 2 Corinthians

Semifinal – Paulistão 2013

São Paulo (3) 0 x 0 (4) Corinthians

Final – Recopa Sul-Americana 2013

São Paulo 1 x 2 Corinthians

Corinthians 2 x 0 São Paulo

Semifinal – Paulista 2017

São Paulo 0 x 2 Corinthians

Corinthians 1 x 1 São Paulo

Semifinal – Paulista 2018

São Paulo 1 x 0 Corinthians

Corinthians 1 (5) x 0 (4) São Paulo