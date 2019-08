São Paulo tem melhor campanha como visitante no Brasileirão

Após vencer o Athletico Paranaense na Arena da Baixada nesta quarta-feira, o São Paulo chegou a 14 pontos conquistados fora de casa, se tronando o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Desde o retorno da intertemporada, a equipe de Cuca está invicta, com cinco vitórias nos últimos seis jogos.

Líder da competição com 32 pontos, o Santos tem a segunda melhor campanha como visitante, com 13 pontos. O Peixe fez oito partidas fora de seus domínios, uma a mais do que o São Paulo.

Com quatro vitórias e dois empates, o único revés do Tricolor ao longo dos sete jogos foi diante do Corinthians, quando saiu derrotado por 1 a 0. A partida foi válida pela sexta rodada, e deixou as duas equipes com um total de 11 pontos.

O São Paulo volta a jogar fora de casa no próximo domingo, quando enfrenta o Vasco em São Januário, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com