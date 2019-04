São Paulo sofre com jogadores em diferentes níveis físicos

O São Paulo vem sofrendo com a diferença de nível físico entre seus jogadores. Passada a disputa do Campeonato Paulista, a comissão técnica tricolor ainda enfrenta dificuldades para contar com todos os atletas à disposição, uma vez que nem todos reúnem condições de serem acionados por Cuca.

Depois de perder Liziero, o treinador são-paulino descobriu na última segunda-feira que também não poderá contar com Luan, que sofreu estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. Além disso, Hernanes ainda não chegou à sua forma física ideal e vem sendo acionado no decorrer dos confrontos.

“A equipe ainda não chegou ao ápice [fisicamente]. Esses meninos que estavam na Seleção [sub-20] não tiveram parada nenhuma, o Luan veio direto do Sul-Americano sub-20, jogou uma sequência dessa. Não são mais jogos de menino, são jogos de homens. A intensidade é outra, o emocional é outro, outro mundo. Eles estão expostos a isso e conseguiram dar uma volta por cima, chegando à final, coisa que poucos acreditavam”, disse Cuca.

Mas não é apenas Hernanes que vem sofrendo para entrar no ritmo dos demais atletas do elenco. Everton, que foi titular no último domingo contra o Corinthians, teve de ser substituído já nos minutos finais por conta de câimbras, já que ficou um período considerável afastado se recuperando de um estiramento muscular na coxa esquerda.

“Tem jogador que está voltando, que é o caso do Everton, o próprio Hernanes também. Não é uma equipe homogênea fisicamente, mas não é uma equipe mal trabalhada fisicamente. A gente tem agora que equilibrar, pondo a equipe melhor no sentido físico e técnico. Eles pegando um ritmo de jogo melhor, certamente terão uma condição melhor”, completou o técnico tricolor.