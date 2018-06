São Paulo se torna a primeira equipe a chegar a mil pontos no Brasileirão

Além de ter garantido vaga entre os quatro primeiros colocados na parada para a Copa do Mundo, o São Paulo alcançou um grande feito ao superar o Vitória por 3 a 0 na última terça-feira. O Tricolor se tornou a primeira equipe a ter conquistado mil pontos no Campeonato Brasileiro em pontos corridos, ou seja, desde 2003.

Líder do ranking desde 2015, o time do Morumbi vem ampliando a sua vantagem nesta temporada. Com 23 pontos após 12 rodadas, o clube hexacampeão brasileiro chegou a mil pontos enquanto o vice-líder da lista Cruzeiro, que anotou 17 pontos em 11 rodadas em 2018, tem 958 pontos.

O São Paulo chegou aos quatro dígitos de pontos após ter conquistado 282 vitórias e 154 empates na primeira divisão do futebol brasileiro desde 2003. Nesse período, foram um total de 602 jogos e 166 derrotas. Além disso, o Tricolor marcou 911 gols e sofreu apenas 666 tentos.

A equipe do Morumbi também é a equipe com mais número de vitórias (o Cruzeiro pode empatar se vencer o Paraná nesta quarta-feira) e no saldo de gols. Neste último quesito, o São Paulo tem 245 de saldo positivo contra 186 do segundo colocado Santos e ainda é o único a ter 200 gols marcados a mais do que sofridos.

Somando os pontos desde 1971, o Tricolor tem um total de 1999 pontos, faltando um para chegar a dois mil e com 99 a mais do que o vice-líder Cruzeiro (1900).

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com