São Paulo se reapresenta já mirando clássico contra o Palmeiras

Após iniciar 2020 com o pé direito, batendo o Água Santa na estreia do Campeonato Paulista, o São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira no CT da Barra Funda. O grupo comandado por Fernando Diniz já visa o clássico contra o Palmeiras no próximo domingo.

O elenco foi dividido em dois pela comissão técnica. Enquanto os titulares fizeram trabalho regenerativo no REFFIS, os reservas foram para campo. Reinaldo, que foi liberado da estreia para acompanhar o nascimento da filha, reforçou o grupo que trabalhou no gramado.

No próximo domingo, o Tricolor encara o Palmeiras, às 16h (Brasília) na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. O clube do Morumbi está no grupo C da competição, com Inter de Limeira, Ituano e Mirassol.

