São Paulo se reapresenta com treino regenerativo; Hudson vira dúvida

O São Paulo se reapresentou neste domingo no CT da Barra Funda após mais uma dura derrota para o Palmeiras, no Allianz Parque. A atividade comandada pelo técnico Diego Aguirre contou somente com a presença dos reservas e daqueles que entraram no decorrer do confronto. Hudson, substituído no intervalo do clássico, é dúvida para o duelo com o Inter, na próxima terça-feira, no Morumbi.

O volante do São Paulo sofreu uma contratura na coxa direita e deu lugar a Petros no segundo tempo da partida contra o Palmeiras. Para muitos, sua ausência na etapa complementar trouxe efeitos devastadores ao Tricolor, que não conseguiu repetir a consistência defensiva mostrada no primeiro tempo.

Neste domingo, enquanto os reservas trabalharam em campo, os titulares fizeram um trabalho regenerativo. Em meio à grande sequência de jogos antes da pausa para a Copa do Mundo, todo o cuidado do departamento médico é pouco e a tendência é a comissão técnica não forçar trabalhos de maior intensidade.

Marcos Guilherme, autor do gol do São Paulo na derrota no Allianz Parque, foi liberado pela diretoria, uma vez que a proposta feita pelo clube ao Atlético-PR par adquirir o jogador em definitivo foi recusada. Embora tenha contrato de empréstimo válido até o dia 30 de junho, o atacante não defenderá mais o Tricolor, uma vez que já disputou seis partidas com a equipe no Brasileirão e caso entrasse em campo pela sétima vez, não poderia defender outro time no torneio.

Como enfrenta o Internacional na próxima terça-feira, o São Paulo terá apenas um dia para corrigir os erros cometidos no clássico contra o Palmeiras. O elenco volta a trabalhar nesta segunda, na parte da tarde, e posteriormente já entra em concentração para o importante duelo com o Colorado.

Para esta partida, Diego Aguirre já sabe que também não poderá contar com Bruno Alves e Nenê, que receberam o terceiro cartão amarelo no Choque-Rei e terão de cumprir suspensão. Desta maneira, Arboleda deverá voltar à zaga, enquanto Shaylon é a alternativa mais provável para o lugar do camisa 7 no meio-campo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com