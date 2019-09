São Paulo se apoia no bom retrospecto como visitante para voltar a vencer

Sem vencer há quatro partidas, o São Paulo se apoia no bom retrospecto que possui como visitante neste Campeonato Brasileiro para voltar ao caminho dos triunfos. Neste sábado, o time comandado pelo técnico Cuca enfrenta o Botafogo, às 11h (de Brasília), no Engenhão, e tem tudo para iniciar uma retomada no torneio nacional.

Segundo dados do Footstats, o Tricolor é o terceiro melhor visitante do Brasileirão, aparecendo atrás apenas de Santos e Palmeiras, que ocupam a primeira e a segunda colocações no quesito, respectivamente.

Fora de casa, o São Paulo venceu quatro partidas, foi derrotado três vezes e empatou em outras duas oportunidades, somando um aproveitamento de 51,85%. Quando jogou com o apoio de sua torcida, o Tricolor venceu quatro jogos e empatou outros seis, números que fazem com que ele seja apenas o nono melhor mandante do Brasileiro.

Atualmente, o Tricolor figura na sexta colocação da tabela, com 32 pontos, e pode até mesmo sair do G6 do Brasileirão em caso de tropeço. Justamente por isso, o elenco são-paulino trata a partida do próximo sábado como uma verdadeira final, até porque a paciência do torcedor não é das maiores depois dos vacilos das últimas rodadas.

Mas, para voltar a somar três pontos na tabela, será preciso acertar a pontaria. Nos últimos quatro jogos, a equipe comandada por Cuca marcou apenas um gol. Por isso, o primeiro treinamento desta semana teve as finalizações como prioridade, e os jornalistas puderam acompanhar um aproveitamento dos são-paulinos bem abaixo das expectativas.

