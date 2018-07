São Paulo relembra conquista do tricampeonato da Libertadores

Há exatamente 13 anos, no dia 14 de julho de 2005, o São Paulo goleava o Atlético-PR pelo placar de 4 a 0 e conquistava seu terceiro título da Copa Libertadores da América. Neste sábado, por meio das redes sociais, o Tricolor do Morumbi fez questão de relembrar a conquista.

No Twitter, a conta oficial do Soberano na plataforma narrou os gols da decisão, anotados por Amoroso, Fabão, Luizão e Diego Tardelli. “O primeiro gol veio aos 16 minutos: Luizão tocou de calcanhar para Danilo bater. O goleiro defendeu e o meia, no rebote, passou para Amoroso, de cabeça, abrir o placar”, contou uma das publicações.

Quase nos acréscimos, ataque pela esquerda: Diego Tardelli recebe, corta para dentro e chuta rasteiro. O goleiro nem se mexeu: 4 a 0. Goleada na final da Libertadores e São Paulo tricampeão! Festa da torcida são-paulina no Morumbi! pic.twitter.com/7rZSb1PHGG — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 14 de julho de 2018

Já pelo Facebook e pelo site da equipe, a lembrança ficou por conta de uma recapitulação da campanha são-paulina naquela competição e dos fatos da partida decisiva. Para chegar à final, o Tricolor desbancou o Palmeiras, Tigres-MEX, River Plate-ARG e Atlético-PR na fase de mata-mata.

Mais tarde naquele ano, a equipe comandada por Paulo Autuori conquistaria o Mundial de Clubes da Fifa, vencendo o Liverpool na grande final em uma partida histórica, que contou com gol de Mineiro e a incrível defesa de Rogério Ceni em cobrança de falta de Gerrard.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 4 x 0 ATLÉTICO-PR



Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 14 de julho de 2005, quinta-feira

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Árbitro: Horácio Elizondo (Argentina)

Assistentes: Rodolfo Otero e Juan Carlos Rebollo (ambos da Argentina)

Público: 71.986 pagantes

Renda:R$ 3.026.395,00

Cartões amarelos: Lugano, Fabão e Danilo (São Paulo); Evandro, Cocito e André Rocha (Atlético-PR)

Gols: SÃO PAULO: Amoroso, aos 16 minutos do primeiro tempo, Fabão, aos 7, Luizão, aos 25 e Diego Tardelli, aos 43 minutos do segundo tempo.

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Fabão, Diego Lugano e Alex; Cicinho, Mineiro, Josué, Danilo e Junior (Fábio Santos); Amoroso (Diego Tardelli) e Luizão (Souza)

Técnico: Paulo Autuori

ATLÉTICO-PR: Diego; Jancarlos, Danilo, Durvão e Marcão (Fernandinho); Cocito, André Rocha (Alan Bahia), Evandro e Fabrício; Lima (Rodrigo) e Aloísio

Técnico: Antônio Lopes