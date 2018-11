São Paulo recebe o Sport em nova oportunidade de voltar ao G4

A partir das 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe o Sport no Morumbi em mais uma tentativa de ingressar no G4 da competição nacional, após desperdiçar a oportunidade na última quinta, quando perdeu para o Vasco, no Rio de Janeiro.

A dois jogos do fim de sua participação no torneio, o Tricolor ocupa a quinta colocação, com 62 pontos, um a menos que o Grêmio, que empatou com o Vitória neste domingo. Desta forma, uma simples vitória sobre os pernambucanos garante o retorno do São Paulo ao quarto lugar do Brasileiro.

“Temos que buscar duas vitórias nesta reta final. Claro que a nossa equipe sabe das dificuldades, mas temos que ir em busca do nosso objetivo. Vale vaga na fase de grupos da Libertadores, e isso representa muito”, afirmou o meia Nenê.

Efetivado como técnico do São Paulo, André Jardine terá os retornos de Diego Souza, recuperado de dores no joelho direito que o tiraram da partida contra o Vasco, e Bruno Alves, que cumpriu suspensão automática na última quinta.

Em contrapartida, o treinador lamentou dois desfalques de última hora: Hudson (fadiga muscular) e Bruno Peres (estiramento na coxa esquerda). Além da dupla, também são baixas Joao Rojas (cirurgia no joelho direito), Luan (entorse no tornozelo direito) e Gonzalo Carneiro (estiramento na coxa direita).

No Sport, o objetivo é escapar do famigerado rebaixamento. Atualmente, o clube pernambucano figura no 17º lugar, com 38 pontos, dois a menos que a Chapecoense, primeira equipe fora da zona de descenso.

Para manter o Leão com chances de se livrar da degola, o técnico Milton Mendes faz mistério e promete mudanças. No ataque, o atacante Hernane Brocador pode sair para a entrada do meia Andrigo. Assim, Michel Bastos passaria a jogar como um falso 9.

Na defesa, o treinador deve improvisar o lateral direito Raul Prata na esquerda, fazendo Ernando voltar a jogar no miolo de zaga. Sander, que se recuperou de uma lesão no tornozelo recentemente, não deve ter condições de ir a campo.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X SPORT

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: Segunda-feira, 26 de novembro de 2018

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Cristhian Passos (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

SÃO PAULO: Jean; Araruna, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Liziero e Nenê; Helinho, Everton e Diego Souza

Técnico: André Jardine

SPORT: Maílson; Cláudio Winck, Ernando, Adryelson e Raul Prata; Marcão, Jair, Gabriel, Andrigo e Mateus Gonçalves; Michel Bastos

Técnico: Milton Mendes