São Paulo prioriza campo reduzido e parte física no terceiro dia em Cotia

O São Paulo realizou nesta quarta-feira o terceiro dia de trabalhos no CT das categorias de base, em Cotia, onde o elenco profissional passa por ajustes de olho no restante do Campeonato Brasileiro, que será reiniciado após a Copa América.

Nesta tarde, em mais um dia sem a presença da imprensa, o técnico Cuca priorizou um trabalho em campo reduzido, no qual o elenco foi dividido em três times. Enquanto duas equipes se enfrentavam, a terceira aguardava o vencedor na outra metade do gramado.

Antes do treino com bola, porém, os jogadores foram submetidos a um circuito funcional, cujo objetivo era aprimorar o condicionamento físico do elenco. Este tipo de exercício passou a ser dirigido pelo preparador Pedro Campos, após a saída de Carlinhos Neves.

A programação desta quinta-feira prevê trabalhos em dois períodos (manhã e tarde) para os comandados de Cuca. Todas as atividades desta primeira semana de intertemporada não poderão ser acompanhadas pelos jornalistas.

O primeiro compromisso do São Paulo após o período de recesso será o clássico contra o Palmeiras, no dia 13 de julho, às 19 horas (de Brasília), no Morumbi, pela décima rodada do Brasileirão. O Tricolor figura na nona colocação, com 14 pontos, 11 a menos que o rival alviverde.