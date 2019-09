São Paulo nunca perdeu para o CSA, próximo adversário no Brasileiro

Neste domingo (15), às 19h (de Brasília), o São Paulo recebe o CSA no Estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, para o confronto que será o oitavo entre as duas equipes na história. E o Tricolor tem o histórico do duelo a seu favor, já que nunca perdeu para os alagoanos.

Nas sete partidas disputadas até agora, foram quatro vitórias do clube do Morumbi e três empates. Todas as igualdades ocorreram no Estádio Rei Pelé, em Maceió, capital de Alagoas, e foram válidas pelo Campeonato Brasileiro. Em 1974 e 1977, os times ficaram no 0 a 0, enquanto em 1981 o duelo terminou em 2 a 2.

Já os quatro triunfos do Tricolor foram em jogos da Copa do Brasil. Em 1999, goleada por 4 a 0 no Rei Pelé, pela primeira fase. No ano de 2014, também pela primeira rodada, vitórias por 1 a 0, em Maceió, e por 3 a 0, no único duelo entre os clubes disputado no Morumbi.

O confronto mais recente ocorreu em fevereiro do ano passado, pela segunda fase do torneio nacional. Novamente no Estádio Rei Pelé, o São Paulo venceu o Azulão pelo placar de 2 a 0, com gols marcados por Nenê e Christian Cueva, de pênalti.

Agora, o Tricolor tenta melhorar ainda mais esses números para retomar o caminho das vitórias e voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro. No momento, a equipe comandada pelo técnico Cuca está na quinta colocação, com 31 pontos conquistados.