São Paulo não vence o Santos na Vila Belmiro pelo Brasileiro há nove anos

O torcedor do São Paulo talvez nem se lembre da última vitória de seu time sobre o Santos na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, ela aconteceu há quase nove anos, pela 31ª rodada da edição 2009 da competição nacional.

Neste domingo, porém, o Tricolor terá a oportunidade de quebrar esse tabu. Às 16 horas (de Brasília), os comandados de Diego Aguirre visitarão a equipe dirigida por Cuca na Baixada Santista, em duelo válido pela 25ª rodada do Brasileirão.

No dia 25 de outubro daquele ano, então comandado por Ricardo Gomes, o São Paulo venceu o Santos por 4 a 3, com gols de Hernanes, Washington, Jorge Wagner e Rogério Ceni. O time alvinegro descontou com tentos de André, Rodrigo Souto e Robinho (atualmente no Cruzeiro).

Desde então, os rivais se enfrentaram mais seis vezes na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Foram seis vitórias para o Peixe e dois empates. No último embate, em 9 de julho de 2017, o Santos venceu por 3 a 2.

Durante esse período, em duas ocasiões o São Paulo encarou o Santos como visitante longe da Vila Belmiro. Em 2014, na Arena Pantanal, o Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Boschilia. Dois anos depois, no Pacaembu, o Peixe fez 3 a 0 sobre o rival.

Ambos os times chegam em alta para o San-São de domingo. Com 49 pontos, o São Paulo vem de triunfo sobre o Bahia e tenta recuperar a liderança, hoje ocupada pelo Internacional. Já o Santos, oitavo colocado com 31 pontos, conquistou quatro vitórias nos últimos cinco jogos e busca se manter em ascensão na tabela.

“Vamos nos preparar para um jogo espetacular, focar no que temos de fazer dentro de campo e tentar vencer o Santos com todas as dificuldades que teremos. Nossa determinação tem que ser a mesma da de quando jogamos em casa”, projetou Diego Aguirre, técnico do São Paulo.

Veja os resultados de Santos x São Paulo na Vila após 2009:

2010: Santos 1 x 0 São Paulo

2011: Santos 1 x 1 São Paulo

2012: Santos 0 x 0 São Paulo

2013: Santos 3 x 0 São Paulo

2015: Santos 3 x 0 São Paulo

2017: Santos 3 x 2 São Paulo