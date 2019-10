São Paulo monta programação especial para contar com Dani Alves em BH

O São Paulo organizou uma programação especial para viabilizar a ida de Daniel Alves a Belo Horizonte, onde a equipe comandada por Fernando Diniz enfrentará o Cruzeiro, no Mineirão. De volta ao Brasil após disputar amistosos com a Seleção Brasileira em Singapura, o lateral-direito não embarcou para a capital mineira com o restante do elenco. A informação foi publicada inicialmente pelo globoesporte.com e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Daniel Alves viajará a Belo Horizonte separadamente, se encontrando com seus companheiros já no hotel em que estarão hospedados. Por conta das longas horas de voo de Singapura até o Brasil e a diferença de fuso horário, o São Paulo optou por oferecer uma estrutura mais cômoda ao seu principal atleta.

Para retornar de Singapura, Daniel Alves percorreu um longo caminho. O jogador permaneceu quase um dia inteiro entre aviões e saguões de aeroportos. Mesmo assim, ele treinou com o elenco normalmente nesta terça-feira e confirmou sua presença para o duelo com o Cruzeiro, ignorando todos os empecilhos do deslocamento da Ásia para América do Sul.

Antony, por sua vez, participou de estratégia inversa. Vindo diretamente de Recife, onde disputou dois amistosos com a Seleção Olímpica, o jovem atacante chegou a Belo Horizonte antes do restante do elenco.

Antony foi o principal destaque do time canarinho comandado por André Jardine na goleada por 4 a 1 sobre a Venezuela, marcando dois gols e dando uma assistência. Já na última segunda-feira, contra o Japão, a Seleção acabou perdendo por 3 a 2, e a joia são-paulina deixou o campo aos 12 minutos do segundo tempo.

Tanto Antony quanto Daniel Alves deverão ser titulares nesta quarta-feira, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Resta saber quem deixará o time titular para a entrada da dupla. Liziero e Vitor Bueno foram os responsáveis por preencher a lacuna dos dois no clássico contra o Corinthians.