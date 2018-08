São Paulo inaugura Calçada da Fama para homenagear ídolos

Na noite desta terça-feira, o São Paulo inaugurou sua “Calçada da Fama” para homenagear 99 jogadores que vestiram as cores do clube ao longo dos 88 anos de existência. Nomeado Caminho dos ídolos, o local fica na rampa de acesso ao portão 17 do Morumbi, próximo ao salão nobre.

Entre as personalidades tricolores reverenciadas, todos que fizeram parte dos elencos campeões dos Mundiais de 1992, 1993 e 2005. Fora desse grupo seleto, Careca, Leônidas da Silva, Luís Fabiano, Miranda e Muricy Ramalho também foram lembrados. Cada atleta terá uma placa de 50 cm x 50 cm no chão, com a estrela e o nome.

No entanto, Telê Santana, símbolo de uma das eras mais vitoriosas do São Paulo, não foi colocado na relação. O motivo, segundo o clube, é que na abertura do local só seriam reverenciados atletas. A tendência é que Telê seja introduzido no Caminho dos Ídolos em um futuro próximo, juntamente com outros treinadores que marcaram história pelo clube.

Lugano, Raí e Ricardo Rocha, membros da diretoria e presentes na “Calcada da Fama Tricolor”, prestigiaram o evento. Autor do gol do título de 2005, Mineiro também esteve na festa de inauguração, assim como Kaká, um dos homenageados que não conquistaram a competição internacional pelo time.

Com o trio atuando como cartola, o São Paulo voltou a viver bons momentos, tanto é que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro após três anos, ou 123 rodadas. Visando seguir na ponta da tabela, para quem sabe cavar um lugar no Caminho dos Ídolos, os comandados de Diego Aguirre enfrentam o Sport, na Ilha do Retiro, às 16h (de Brasília).

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com