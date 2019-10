São Paulo fecha parceria com casa de apostas e chega ao seu 5º patrocínio no uniforme

O São Paulo anunciou nesta quinta-feira a parceria com a Betsul. A casa de apostas assinou contrato com o Tricolor válido até o fim de 2020 e fará sua estreia estampando o uniforme da equipe já neste sábado, contra o Fortaleza, às 17h (de Brasília), no estádio do Pacaembu.

A Betsul terá sua marca exposta na barra traseira do calção dos jogadores do time profissional, além de apoiar também o futebol feminino e o basquete. Desde a saída da Poty, o espaço não vinha sendo ocupado. O patrocínio da casa de apostas, inclusive, vem em boa hora para o São Paulo, já que o clube vem buscando parceiros para poder viabilizar os altos vencimentos de Daniel Alves.

“Diversas empresas do segmento nos consultaram nos últimos meses, mas o Betsul foi quem se mostrou realmente disposto a construir uma relação de parceria e ainda tem uma preocupação social muito forte, além de uma mentalidade voltada para a inovação, algo que vai de encontro aos nossos valores. Estamos muito felizes que eles estarão presentes no futebol feminino e no basquete e tenho certeza de que é o início de uma relação duradoura”, disse o diretor de marketing do São Paulo, João Fernando Rossi.

Além da Betsul, o São Paulo hoje estampa em seu uniforme as marcas MRV, Banco Inter, Urbano Alimentos e AOC, além da adidas, fornecedora de material esportivo. Nas vestimentas de treino, o jogo de videogame PES 2020 aparece nas mangas das camisas. Recém-chegada ao clube, a casa de apostas planeja uma série de ativações de marketing para aproximar os são-paulinos à empresa.

“A parceria com o São Paulo consagra a chegada do Betsul no mercado do brasileiro. Sabemos o tamanho, o respeito e a história do time no país e acreditamos que juntos construiremos uma bela história para inovar o mercado de apostas esportivas.”, avaliou Fernando Rivas, CEO do Betsul.