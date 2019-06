São Paulo faz primeiro jogo-treino em Cotia: veja quem deve atuar

Em seu primeiro teste na intertemporada, o São Paulo realiza jogo-treino contra o São Bento nesta sexta-feira, às 15h30 (de Brasília), no CT da base, em Cotia. Chance para o técnico Cuca fazer experiências e ajustes no time que não vence há sete partidas no ano.

Mas com quem o comandante pode contar para o jogo-treino?

Em relação ao time que empatou com o Atlético-MG, no último compromisso antes da parada, o treinador terá os reforços de Antony e Tchê Tchê. Na época, o atacante estava a serviço da Seleção Brasileira pré-olímpica, enquanto o volante cumpria suspensão automática.

Além disso, há duas caras novas no elenco tricolor: o volante Diego e o meia Gabriel Sara. A dupla foi convocada pela comissão técnica para participar do período de treinos em Cotia e deve ser utilizada durante o jogo-treino.

Os garotos, aliás, serão observados e podem subir de vez ao time principal. Eles foram chamados para suprir as ausências de Jucilei e Nenê, liberados para negociar com outros clubes – assim como Bruno Peres. Biro Biro rescindiu contrato.

Há outros atletas que não estarão disponíveis para o duelo com o São Bento. São eles: Arboleda (volta domingo da seleção equatoriana), Pablo, Rojas (fazem transição física), Everton e Liziero (em tratamento no departamento médico).

O provável time que começa o jogo-treino tem Tiago Volpi; Hudson (Igor Vinícius), Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Alexandre Pato e Toró (Marquinhos Calazans). A tendência é que todos os reservas sejam aproveitados no decorrer do embate.

