São Paulo embarca rumo à Bolívia antes de “subir” para Juliaca

O São Paulo embarcou na tarde desta quarta-feira rumo a Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, para a sua grande estreia na atual edição da Libertadores. A delegação tricolor ficará hospedada na cidade boliviana até o dia do jogo, quando “sobre” para Juliaca, município a 3825 metros acima do nível do mar, no Peru.

A estratégia dos fisiologistas são-paulinos tem como intenção reduzir os efeitos da altitude peruana. Juliaca é a quinta cidade mais alta do mundo, e o Binacional vem aproveitando a vantagem que é atuar a 3825 metros acima do nível do mar – o time se sagrou campeão peruano no ano passado com menos de dez anos de existência.

Para a importante partida desta quinta-feira, o técnico Fernando Diniz não contará com Vitor Bueno e Juanfran, poupados por conta de problemas físicos, além de Brenner e Everton, suspensos. O comandante tricolor não poderá ficar à beira do campo por também ter de cumprir uma suspensão da Conmebol.

Em Juliaca, a expectativa é grande pela chegada da delegação do São Paulo. Até mesmo jogadores do Binacional não escondem a ansiedade para não só enfrentar, mas também tietar jogadores reconhecidos internacionalmente, como Daniel Alves, Alexandre Pato e Hernanes.

“Não sou de trocar camisas, mas me animaria pedir uma foto a Daniel Alves para ficar como uma bonita recordação. Quem nunca admirou o jogo de Daniel Alves? É um jogador de grande trajetória”, afirmou Aldair Rodriguez, atacante da equipe peruana, em entrevista ao jornal Depor, do Peru.

“Não imaginava que iria enfrenta-los, mas essa é a beleza do futebol, que te dá coisas que às vezes não espera. Mas, no campo irei esquecer que do outro lado estão Daniel Alves e Pato. Ali somos onze contra onze e iremos buscar a vitória”, completou.