São Paulo defende retrospecto positivo contra o Fla em duelos recentes

Neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio do Morumbi, São Paulo e Flamengo medem forças pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro em momentos distintos na temporada. Enquanto o Tricolor busca manter a invencibilidade e a liderança, o Rubro-Negro carioca terá de lidar com o momento conturbado, a pressão principalmente sobre o técnico Abel Braga e, além disso, um retrospecto negativo nos embates mais recentes.

Nas últimas 10 vezes em que enfrentou o Flamengo em Campeonatos Brasileiros, o São Paulo perdeu apenas duas partidas. O histórico possui ainda quatro vitórias a favor do time do Morumbi e quatro empates. O último triunfo dos cariocas, inclusive, foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2017, quando Diego e Guerrero marcaram os gols da vitória por 2 a 0 na Arena da Ilha, onde o Rubro-Negro mandou boa parte de seus jogos.

Na última temporada, o São Paulo levou a melhor nos dois embates. No turno inicial, na primeira rodada do Brasileiro depois da Copa do Mundo da Rússia, o time na época comandado por Diego Aguirre deu início, justamente no Maracanã, a arrancada para a liderança, que perdurou por algumas rodadas. Com gol do ex-flamenguista Everton, o time paulista conquistou a vitória por 1 a 0.

Já no segundo turno, na 32ª rodada, ambos os times tinham como principal objetivo diminuir a distância para o líder Palmeiras, que se sagrou como o campeão brasileiro. No Morumbi, Diego Souza abriu o placar, mas Uribe deixou tudo igual na sequência. Na segunda etapa, Helinho marcou um golaço de fora da área, mas Vitinho voltou a colocar a igualdade no marcador: 2 a 2 e os dois times mais longes da taça.

O recorte dos 10 últimos encontros, aliás, recai outra novidade: em nenhum desses duelos o Flamengo conseguiu superar o São Paulo no Morumbi. A última vitória Rubro-Negra na casa Tricolor aconteceu no segundo turno do Brasileiro de 2011. Na oportunidade, Thiago neves e Renato marcaram os gols do triunfo por 2 a 1. Dagoberto descontou para os donos da casa.

Neste domingo, São Paulo e Flamengo chegam em momentos distintos. Com seis pontos nos dois primeiros jogos, o Tricolor busca manter a liderança. O Rubro-Negro, por sua vez, venceu o Cruzeiro na estreia, perdeu para o Internacional no Beira-Rio e vive um momento de pressão. Abel Braga, inclusive, levará ao Morumbi um time praticamente todo reserva, pensando no jogo com o Peñarol, pela Copa Libertadores, na próxima quarta-feira.

Confira o resultado dos últimos 10 jogos entre São Paulo x Flamengo:

18/05/2014 – Flamengo 0 X 2 São Paulo

24/09/2014 – São Paulo 2 X 2 Flamengo

10/05/2015 – São Paulo 2 X 1 Flamengo

23/08/2015 – Flamengo 2 X 1 São Paulo

19/06/2016 – Flamengo 2 X 2 São Paulo

01/10/2016 – São Paulo 0 X 0 Flamengo

02/07/2017 – Flamengo 2 X 0 São Paulo

22/10/2017 – São Paulo 2 X 0 Flamengo

18/07/2018 – Flamengo 0 X 1 São Paulo

04/11/2018 – São Paulo 2 X 2 Flamengo

