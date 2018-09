São Paulo cria perfil no maior aplicativo de músicas do mundo

O São Paulo anunciou nesse sábado uma parceria com o Sportify, o maior serviço de streaming de música do mundo. Por isso, na partida de logo mais, contra o Bahia, no Morumbi, o uniforme da equipe terá a logomarca #TricolorNoSpotify.

Os jogadores ainda foram presentados com fones de ouvidos personalizados e alguns brindes serão distribuídos aos torcedores. Além do São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Botafogo e Atlético-PR já têm perfis oficiais na plataforma.

Por enquanto, são sete playlists oferecidas: #VemProMorumbi (feita com músicas que o elenco profissional gosta de ouvir a caminho do estádio); #MadeInCotia (com músicas montadas pelos atletas Sub-20); Os melhores do Morumbi (que reúne músicas das bandas que já fizeram shows no estádio tricolor); Reffis (que contém músicas que os jogadores costumam escutar enquanto fazem tratamento ou exercícios na academia), além dos melhores hits dos anos de 1992, 1993 e 2005, anos referentes às conquistas dos Mundiais do São Paulo.

Ainda não há músicas das torcida ou cânticos famosos das arquibancadas disponível, mas o clube pretende alimentar o perfil pouco a pouco. As preferidas de cada atleta também devem ser inseridas em breve.

“Mais uma vez vemos a música e futebol caminhando juntos. E novamente o São Paulo inova, firmando uma parceria com o Spotify para conteúdo de música pela internet. Essa é mais uma forma de manter os torcedores e fãs conectados com seus ídolos através de playlists exclusivas na plataforma”, destaca Mia Nygren, diretora geral do Spotify para a América Latina.