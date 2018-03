São Paulo confirma lesão, e Valdívia deve perder primeira semifinal

O São Paulo deve lamentar um importante desfalque para o jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista. Na manhã desta quarta-feira, antes da reapresentação do elenco, Valdívia foi submetido a um exame de ressonância magnética que apontou um pequeno estiramento na região posterior da coxa esquerda.

A lesão foi sofrida durante o primeiro tempo do duelo com o São Caetano, na noite da última terça-feira, no Morumbi, pela partida de volta das quartas de final do Estadual. Na ocasião, após o intervalo, o camisa 21 acabou substituído por Lucas Fernandes, que entrou bem e deu a assistência para o gol de Diego Souza na vitória por 2 a 0.

Valdívia já iniciou o tratamento no Reffis e, de acordo com a programação do departamento médico, trabalhará em período integral até reunir condições de treinar em campo novamente.

A tendência, no entanto, é que o atleta não se recupere a tempo da primeira semifinal, que deverá acontecer neste final de semana. Há o risco, inclusive, de ele perder até o duelo de volta. O São Paulo aguarda os confrontos de quarta e quinta-feira para conhecer o seu adversário.

Além de Lucas Fernandes, o técnico Diego Aguirre tem os garotos Caíque, Paulo Boia e Shaylon como opções para as beiradas de campo. Já o meia Christian Cueva desfalcará a equipe nos dois confrontos, já que está a serviço da seleção peruana para os amistosos contra Croácia (23) e Islândia (27), nos Estados Unidos.

Emprestado pelo Internacional até o fim de 2018, Valdívia vinha recuperando o bom futebol no São Paulo. Em 11 partidas pelo Tricolor, o camisa 21 acumula dois gols e duas assistências.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com