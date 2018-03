São Paulo confirma a contratação do lateral-direito Régis, ex-São Bento

O São Paulo confirmou nesta quinta-feira a contratação do lateral-direito Régis, que disputou o Campeonato Paulista pelo São Bento. O jogador de 28 anos realizou exames médicos e assinou contrato com o Tricolor até abril de 2019, com opção de renovar por mais três temporadas.

Régis chega ao clube do Morumbi após boas atuações com a camisa da equipe de Sorocaba no Estadual. Ele, inclusive, será apresentado pelo São Paulo já nesta sexta-feira, em entrevista coletiva às 14h30 (de Brasília), no CT da Barra Funda, onde fará seu primeiro treinamento com os novos companheiros.

“É a realização de um sonho. Estar no São Paulo hoje é a realização daquilo que eu projetei para a minha vida profissional. É um dos grandes clubes, senão o maior clube do Brasil, como é assim chamado. Então, para mim é uma satisfação muito grande. Espero poder retribuir todo esse carinho que recebi desde quando cheguei aqui”, afirmou Régis em entrevista à Spfctv.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Na última terça-feira o São Bento já havia divulgado em suas redes sociais um vídeo de despedida de Régis. O atleta disputou as últimas três edições do Paulistão com a equipe de Sorocaba, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro em 2018. No Estadual, ele participou de 11 partidas e marcou um gol, no empate com o Santo André por 2 a 2.

“Consegui um certo destaque, principalmente, no Campeonato Paulista atuando com essa característica mais ofensiva. Consegui fazer bons jogos, gols, acho que me sinto à vontade de jogar dessa maneira. Espero agregar. Historicamente o São Paulo teve jogadores com essa característica, Cicinho, um lateral bem ofensivo, Cafu também”, completou.

Régis acumula passagens por clubes importantes do Brasil, como Bahia, Botafogo e Guarani. Em 2013, chegou à final da Copa Sul-Americana com a Ponte Preta e agora terá a grande oportunidade de vestir a camisa do São Paulo, onde disputará a titularidade na lateral-direita com Bruno e Éder Militão na Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, já que no Paulistão ele não poderá jogar a fase final pelo fato de já ter atuado na competição com o São Bento.