São Paulo chega a 41 mil ingressos vendidos para o Choque-Rei

O Morumbi receberá grande público para o clássico contra o Palmeiras, no próximo sábado, às 18 horas (de Brasília). Nesta quarta-feira, o São Paulo anunciou que chegou a 41 mil ingressos vendidos para o duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já não há mais entradas disponíveis para as arquibancadas, restando apenas para cadeiras e camarotes. Os bilhetes, que variam de R$ 50 a R$ 240, podem ser adquiridos no site da Total Acesso e nas bilheterias do Ginásio do Ibirapuera, Estádio Anacleto Campanella, Rua Javari e no Morumbi.

Com a nova parcial, o Tricolor atuará pelo oitavo jogo consecutivo diante de mais de 40 mil torcedores no Morumbi, ampliando o recorde do clube, que anteriormente, em três ocasiões, havia atingido essa marca em sete jogos seguidos em um mesmo torneio.

A expectativa, aliás, é de quebra de recorde de público do time em casa na temporada 2018. A atual marca pertence à vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, no dia 21 de julho, quando 58.624 tricolores lotaram o Morumbi. Além disso, o clube ostenta a segunda maior média de público no Brasileirão, com 38.310 pessoas por jogo.

Por determinação do Ministério Público de São Paulo, vigente desde 2016, apenas torcedores do time mandante podem ir a estádio em clássicos dentro do estado. Os palmeirenses, portanto, não poderão acompanhar o Choque-Rei no Morumbi.

O São Paulo ocupa o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, com 52 pontos, apenas um a menos que o Palmeiras, líder do torneio. O Internacional tem a mesma pontuação do time alviverde, mas perde no saldo de gols.