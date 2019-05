São Paulo busca “recuperação emocional” antes de jogo decisivo com o Bahia

Na próxima quarta-feira, o São Paulo decidirá boa parte de suas ambições na temporada na Arena Fonte Nova, contra o Bahia, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, precisando reverter a derrota por 1 a 0 no Morumbi. E neste domingo, após o revés para o Corinthians em Itaquera, que manteve o tabu, o discurso pelo lado Tricolor foi de recuperação emocional visando o embate decisivo em solo baiano.

Em entrevista coletiva, o técnico Cuca reiterou a necessidade de melhorar o aspecto emocional de seus comandados e afirmou não ver com normalidade a sequência de derrotas na Arena Corinthians. Agora, são 12 embates, com oito vitórias Alvinegras e três empates.

“Emocional é tudo. Temos que assumir a responsabilidade na derrota para deixar o jogador em uma boa condição de te representar. É ruim perder. Não é normal não ganhar na casa do rival há tanto tempo. precisamos evoluir nesse sentido”, disse Cuca, que revelou um trabalho específico com os atletas são-paulinos.

“A gente trabalhou muito essa semana. O torcedor não tem ideia. Nos reunimos, coloquei todos dentro de uma sala e mostrei o fardo que a gente leva de quatro e cinco anos sem vencer. Aí você chega aqui e leva o gol logo no início. Dá uma raiva enorme, mas temos que saber administrar para tirar uma lição para o próximo jogo”, finalizou o treinador.

Depois do revés neste domingo frente ao Corinthians, o São Paulo terá pouco tempo para se recuperar, já que volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, para o duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil diante do Bahia. Por ter perdido no Morumbi por 1 a 0, o time comandado por Cuca precisa vencer por dois gols de diferença para avançar.

