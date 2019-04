São Paulo bate Palmeiras pela 13ª vez em mata-matas e amplia vantagem

A emocionante classificação do São Paulo à final do Campeonato Paulista de 2019 aumentou a liderança sobre o Palmeiras em mata-matas. Em um total de 16 confrontos eliminatórios, o Tricolor levou a melhor diante do rival em 13 oportunidades.

A supremacia são-paulina se faz sentir sobretudo no Estadual. O Tricolor eliminou o clube alviverde em seis de sete mata-matas disputados na história do Paulistão. O único revés aconteceu nas semifinais da edição de 2008.

O Choque-Rei também tem história na Copa Libertadores. Com um aproveitamento de 100%, o São Paulo superou o Palmeiras nos três embates eliminatórios válidos pela competição continental.

Com a conquista da vaga no último domingo, o Tricolor também ampliou sua vantagem sobre o rival em disputas por pênaltis. Agora, o clube do Morumbi tem quatro vitórias em um total de cinco séries de cobranças de penalidades máximas.

Veja a relação de vitórias do São Paulo sobre o Palmeiras em mata-matas:

1977

Semifinal do Paulistão

15/05 – Palmeiras 1 x 3 São Paulo (Morumbi)

1978

Semifinal do Paulistão

17/06 – Palmeiras 0 x 1 São Paulo (Morumbi)

1987

Semifinal do Paulistão

15/08 – São Paulo 0 x 0 Palmeiras (Morumbi)

23/08 – Palmeiras 1 x 3 São Paulo (Morumbi)

1992

Final do Paulistão

05/12 – Palmeiras 2 x 4 São Paulo (Morumbi)

20/12 – São Paulo 2 x 1 Palmeiras (Morumbi)

1994

Oitavas de final da Libertadores

27/04 – Palmeiras 0 x 0 São Paulo (Pacaembu)

24/07 – São Paulo 2 x 1 Palmeiras (Morumbi)

1998

Semifinal do Rio-São Paulo

17/02 – São Paulo 1 x 2 Palmeiras (Pacaembu)

25/02 – Palmeiras 0 (2) x 1 (3) São Paulo (Brinco de Ouro)

Semifinal do Paulistão

19/04 – Palmeiras 1 x 2 São Paulo (Morumbi)

25/04 – São Paulo 3 x 1 Palmeiras (Morumbi)

2000

Quartas de final da Copa do Brasil

24/06 – São Paulo 2 x 1 Palmeiras (Morumbi)

27/06 – Palmeiras 2 x 3 São Paulo (Palestra Itália)

2002

Semifinal do Rio-São Paulo

21/04 – São Paulo 1 x 1 Palmeiras (Morumbi)

27/04 – Palmeiras 2 x 2 São Paulo (Morumbi)

Semifinal do Supercampeonato Paulista

19/05 – Palmeiras 0 x 2 São Paulo (Anacleto Campanella)

22/05 – São Paulo 2 x 2 Palmeiras (Canindé)

2005

Oitavas de final da Libertadores

18/05 – Palmeiras 0 x 1 São Paulo (Palestra Itália)

25/05 – São Paulo 2 x 0 Palmeiras (Morumbi)

2006

Oitavas de final da Libertadores

26/04 – Palmeiras 1 x 1 São Paulo (Palestra Itália)

03/05 – São Paulo 2 x 1 Palmeiras (Morumbi)

2019

Semifinal do Paulistão

30/03 – São Paulo 0 x 0 Palmeiras (Morumbi)

07/04 – Palmeiras 0 (4) x 0 (5) São Paulo (Allianz Parque)

Veja a relação de derrotas do São Paulo para o Palmeiras em mata-matas:

1972

Semifinal do Torneio Laudo Natel

25/02 – Palmeiras 0 (7) x 0 (6) São Paulo (Pacaembu)

2000

Oitavas de final da Copa João Havelange

25/11 – Palmeiras 1 x 1 São Paulo (Pacaembu)

30/11 – São Paulo 1 x 2 Palmeiras (Morumbi)

2008

Semifinal do Paulistão

13/04 – São Paulo 2 x 1 Palmeiras (Morumbi)

20/04 – Palmeiras 2 x 0 São Paulo (Palestra Itália)