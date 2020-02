São Paulo anuncia novo patrocinador para o uniforme

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira um novo patrocinador, a Cartão de Todos. O vínculo tem duração até o final de 2020 e a empresa estampará sua marca nos calções dos uniformes de futebol masculino, feminino e basquete.

A nova parceira também lançará o Cartão de Todos São Paulo, que possibilitará ao torcedor consultas médicas e exames a partir de R$ 20 e com agendamento prévio.

“Além do retorno financeiro para o clube e para o torcedor, na forma de benefícios tangíveis, o Cartão de Todos é uma empresa que tem como grande preocupação a inclusão social e isso sem dúvida é algo que nos despertou ainda mais interesse”, declarou o gerente de marketing do clube João Fernando Rossi.

O São Paulo volta a campo neste domingo, contra a Ponte Preta, às 16h (Brasília) no Morumbi, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor lidera o grupo B do Estadual com 12 pontos somados.