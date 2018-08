São Paulo anuncia 25 mil ingressos vendidos para jogo da Sul-Americana

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira a venda antecipada de 25 mil ingressos para o confronto com o Colón, válido pela ida da segunda fase da Copa Sul-Americana, no Morumbi. Aproveitando a boa fase do time comandado por Aguirre no Campeonato Brasileiro, o clube deverá contar com casa cheia novamente, desta vez no torneio continental.

Na véspera do confronto eliminatório, o São Paulo já não tem mais ingressos para a arquibancada laranja à disposição. O setor, que costuma receber as torcidas organizadas, foi o primeiro a ser esgotado.

Amanhã tem Sul-Americana, tem essa festa bonita no Morumbi! Já foram vendidos 25.000 ingressos para o jogo desta quinta-feira (2), contra o Colón-ARG, às 19h30 – Arquibancada Laranja esgotada. Garanta logo o seu lugar: https://t.co/29xS7pN0qN#VemProMorumbi #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/UO26gPSLyL — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 1, 2018

Apesar da alta procura, os outros setores do estádio ainda possuem ingressos à venda. O bilhete mais barato é o da arquibancada amarela, vendido a R$ 10 meia entrada.

Após eliminar o Rosario Central na primeira fase, o São Paulo espera confirmar seu favoritismo diante de outro time argentino, o Colón. O próximo rival do Tricolor na Sul-Americana disputou apenas um jogo oficial após o fim da Copa do Mundo, fato que aumenta ainda mais a responsabilidade da equipe de Aguirre por um bom resultado.

