São Paulo anuncia 16 mil ingressos vendidos contra o Avaí

O São Paulo divulgou na tarde deste sábado a venda de 16 mil ingressos de forma antecipada para o jogo deste domingo, contra o Avaí, às 16h (Brasília), no Morumbi, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Todos os setores seguem com ingressos à venda, porém as Arquibancadas Azul, Amarela e Laranja não contam mais com meias-entradas. Os bilhetes variam de R$ 30 a R$ 180.

O Tricolor é o 5º colocado na tabela com 43 pontos, um a menos que o Corinthians, última equipe dentro do grupo de classificação para a fase de grupos da Libertadores. Após derrota para o Cruzeiro em Belo Horizonte no meio de semana, a equipe de Fernando Diniz recebe o vice-lanterna Avaí, que soma apenas 17 pontos.

O São Paulo conta com a terceira maior média de público do Brasileirão, com 34.260 pagantes, atrás de Flamengo e Corinthians. No último jogo no Morumbi, 37.561 pagantes acompanharam a vitória por 1 a 0 no Majestoso.