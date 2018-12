São Paulo abre conversas para contratar Willian Arão, do Flamengo

O São Paulo quer reforçar o seu meio-campo para o ano que vem. O nome mais cotado pelo departamento de futebol no momento é o de Willian Arão, do Flamengo. A informação foi publicada inicialmente pelo Globoesporte.com e confirmada pela Gazeta Esportiva.

A diretoria tricolor, inclusive, já iniciou as conversas com os representantes do atleta. Internamente, porém, a contratação é considerada difícil, uma vez que o jogador de 26 anos tem contrato com o Flamengo até o fim de 2019.

Além disso, a negociação não deve avançar até o próximo sábado, quando ocorre a eleição presidencial no Rubro-Negro. A prioridade no clube carioca, aliás, seria vender um de seus principais ativos a equipes do exterior, a fim de obter um lucro maior.

Willian Arão viveu altos e baixos nesta temporada. No entanto, com a chegada de Dorival Júnior, o volante cresceu de produção e mostrou que pode ser útil em 2019. Tanto que o Flamengo rejeitou o interesse do Internacional no meio-campista.

Até o momento, o São Paulo acertou com o lateral direito Igor Vinicius, do Ituano e que disputou a Série B pela Ponte Preta, e chegou a um acordo verbal com o lateral esquerdo Léo Pelé, que pertence ao Fluminense e que atuou pelo Bahia no Brasileirão. Ambos devem ser anunciados nos próximos dias.

Além de reforços para o time, o clube está atrás de dois auxiliares para o técnico André Jardine e um coordenador de futebol para substituir Ricardo Rocha, que se despediu na última segunda-feira.