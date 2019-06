Saldo da confusão em jogo do São Paulo: 81 presos pela polícia

O jogo entre São Paulo e Cruzeiro apresentou um clima tenso nas imediações do estádio do Pacaembu. Uma briga envolvendo são-paulinos obrigou uma intervenção enérgica dos policiais. O saldo da confusão: 81 pessoas acabaram presas.

“Eles causaram tumulto, uma briga entre a torcida, são 81 torcedores que ficarão fichados, espero que não voltem mais ao estádio”, revelou Osvaldo Nico Gonçalves, delegado e diretor do Decade, a Delegacia de Capturas e Delegacia Especiais.

O São Paulo amarga uma fase terrível na temporada, depois de ser eliminado da fase preliminar da Libertadores, perder a final do Campeonato Paulista para o Corinthians e cair na Copa do Brasil diante do Bahia. Diante desse cenário, a torcida protestou em peso contra jogadores, diretoria e o presidente Leco no sábado, no CT da Barra Funda.