Rodrigo Caio entra na mira do Grêmio para a próxima temporada

A direção do Grêmio tem interesse na contratação do zagueiro Rodrigo Caio, de 25 anos, que atualmente joga no São Paulo. Ele também atua como volante e o seu futuro não está definido para 2019.

Um dos destaques da Seleção Brasileira que conquistou a medalha de ouro na Olimpíada realizada no Rio de janeiro em 2016, o defensor não foi bem nessa temporada. Durante a passagem de Diego Aguirre pelo time paulista, Rodrigo Caio ficou na reserva e isso se manteve depois de André Jardine assumir o comando do Tricolor do Morumbi nas últimas rodadas do Brasileirão.

Os dirigentes gremistas projetam a vinda de seis reforços para o próximo ano. Entre as posições desejadas pelo Tricolor Gaúcho estão um zagueiro e um volante.