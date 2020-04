Raí incentiva doações em tempos de pandemia: “Momento de pensar no próximo”

O diretor de futebol do São Paulo, Raí, protagonizou um comunicado nas redes sociais do São Paulo nesta sexta-feira para incentivar os torcedores do clube a realizar doações aos mais necessitados. O Tricolor está organizando uma ação para levar cestas básicas a algumas comunidades da capital, e o dirigente fez questão de mobilizar os fãs.

“Fala, torcida tricolor! O momento é de união e de pensar no próximo. Tudo isso vai passar, mas, enquanto não passa, cabe a nós ajudar. O São Paulo está organizando uma grande campanha de arrecadação de doações que serão revertidas em cestas básicas, para ajudar quem está precisando. Essas cestas básicas serão entregues para a Cufa, Central única das Favelas, organização presente em várias comunidades que mais precisam na capital”, afirmou Raí.

Raí, diz aí, como o são-paulino pode ajudar nossas comunidades mais carentes, nesse momento difícil, com o apoio da @CUFA_Brasil (Central Única das Favelas)? Saiba mais aqui: https://t.co/mdOxnavXIA pic.twitter.com/8NPH4IYI4d — São Paulo FC (de 🏠) (@SaoPauloFC) April 10, 2020

Idealizador de uma das principais instituições com o intuito de ajudar os mais necessitados, a Fundação Gol de Letra, Raí chegou a liderar algumas campanhas com o elenco do São Paulo. No ano passado, por exemplo, jogadores do clube visitaram uma escola na Zona Norte da capital para alegrar o dia da criançada.

“Eles [Cufa] saberão a melhor forma de distribui-las [cestas básicas]. Quem quiser saber mais, é só conferir em todas as redes sociais do São Paulo. Lá você vai ver todos os detalhes e os dados para quem quiser depositar. Vamos ajudar quem mais precisa. Vamos São Paulo!”, completou Raí.

Para estimular as pessoas a doarem, o São Paulo iniciou a campanha doando 500 cestas básicas à Cufa. Para quem estiver interessado em colaborar, abaixo estão os dados para depósito. Qualquer valor é bem-vindo.

Banco Bradesco S/A (237)

Agência: 3391

Conta Corrente: 41.447-6

CNPJ: 60.517.984/0001-04