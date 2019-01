Raí elogia elenco e faz pedido à torcida do São Paulo: “Confie no trabalho”

Minutos antes de apresentar o quarteto de reforços do São Paulo nesta quinta-feira, o diretor-executivo de futebol Raí mandou um recado à torcida. Entrando em seu segundo ano como dirigente do clube, o ex-jogador está otimista com a temporada de 2019.

“O torcedor pode confiar no trabalho que está sendo feito, que vem sendo bem pensado não só pela comissão técnica, mas por nossos analistas de mercado e de desempenho. O São Paulo está montando um grupo muito forte, que nos deixa bastante otimistas, com pretensões grandes. O torcedor pode confiar no nosso trabalho, que vai surtir resultados”, declarou Raí.

Até o momento, o Tricolor anunciou as chegadas do lateral direito Igor Vinícius, do lateral esquerdo Léo, do atacante Pablo, do goleiro Tiago Volpi, do meia Hernanes, do meia-atacante Biro Biro e do volante Willian Farias. O clube ainda tenta a contratação do lateral direito Victor Ferraz, do Santos.

“É um grupo equilibrado, com jogadores experientes e jovens também. “Aqui, dois exemplos de jovens promissores”, disse Raí, apontando para Léo e Igor Vinícius, ao seu lado na bancada da sala de imprensa. “Foram muito bem avaliados por toda a nossa equipe”, acrescentou.

O otimismo de Raí se estendeu para o presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco: “Estamos comemorando um momento de trabalhos auspiciosos que foram desenvolvidos pela diretoria de futebol, que deu como resultado a vinda de atletas de grande importância no cenário do futebol brasileiro”.

“Aqui está materializada a ambição”, disse o mandatário, apontando para Pablo e Tiago Volpi, sentados à mesa na sala de imprensa do CT da Barra Funda. “Um projeto de ter uma equipe para nos levar aos maiores patamares. É uma grande alegria nossa, poder hoje, levar ao torcedor são-paulino, a quem devemos tanto, a alegria de conhecer o Pablo e o Volpi”, acrescentou.

“O São Paulo tem um projeto ambiciosos de não simplesmente participar, mas sim de protagonizar, de ir em busca de conquistas. O São Paulo hoje se vê enriquecido pela chegada de atletas que vão complementar a qualidade do elenco”, completou.