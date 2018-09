Raí diz que não é hora de discutir renovação de Aguirre no São Paulo

A renovação ou não de Diego Aguirre com o São Paulo deve ser definida apenas depois do Campeonato Brasileiro. Ao menos foi o que o executivo de futebol Raí deu a entender em entrevista à Rádio Globo, na última segunda-feira. Para o dirigente, não é hora de se discutir a extensão do contrato do treinador, que se encerra em dezembro.

“Nossa vontade é que ele continue, e é a vontade dele também. A partir daí, a gente fica mais tranquilo. Vamos tratar disso no momento certo. No sprint final, a gente tem que estar 100% focado no campeonato”, disse Raí.

Passadas 26 rodadas, o São Paulo lidera o Brasileirão com 51 pontos, apenas um a mais do que o Palmeiras, segundo colocado. O próprio Aguirre, em entrevista à Gazeta Esportiva em agosto, afirmara que o foco do clube estava na disputa pelo título nacional.

Raí também garantiu que a permanência de Óscar Tabárez na seleção uruguaia não configura uma mudança no panorama da situação que envolve a renovação de Aguirre, que era o principal cotado a assumir a eventual lacuna na Celeste.

“Para o São Paulo, [a renovação de Tabárez com o Uruguai] não alterou nada. Acreditamos na maneira como ele [Aguirre] se expressou, de que isso não seria decisivo. No momento do campeonato, ele está focado no dia a dia, nos aspectos individuais e coletivos”, assegurou.

Questionado acerca do planejamento para o ano que vem, Raí tratou como prioridade renovar com atletas cujos vínculos se encerram em 2019. Também falou em reforçar a equipe que deverá ter um calendário mais extenso na próxima temporada, incluindo uma possível disputa de Copa Libertadores.

“A maior parte da base vai continuar nos próximos anos e todos têm contrato até pelo menos 2019. A nossa preocupação vai ser com eles. Vamos tentar antecipar [a renovação] com os de nosso interesse”, projetou Raí, que prosseguiu.

“O grupo principal está aí. No momento propício vamos ver quais peças faltarão para a temporada futura, em que poderemos ter desafios maiores pela frente”, concluiu.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com