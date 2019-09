Raí confirma Mancini no comando do São Paulo contra o Flamengo

O diretor de futebol do São Paulo, Raí, confirmou Vagner Mancini como treinador interino da equipe no duelo do próximo sábado, contra o Flamengo, no Maracanã. Nesta quinta-feira, em entrevista coletiva para oficializar a saída de Cuca, o ídolo tricolor não confirmou se o clube buscará outro nome no mercado ainda nesta temporada.

“É pouco tempo, agora há pouco a notícia [da saída de Cuca] nos pegou de surpresa. Temos o Mancini, que vai liderar a equipe no jogo contra o Flamengo, e teremos mais dias para pensar com calma e dar mais informações para vocês e para o torcedor também”, afirmou Raí.

Vagner Mancini, que atualmente é coordenador de futebol do São Paulo, já havia desempenhado a função de técnico interino depois da demissão de André Jardine. O Tricolor havia se acertado com Cuca, mas como o treinador estava finalizando seu tratamento cardiológico, Mancini “quebrou o galho” ajudando a levar a jovem equipe tricolor à final do Campeonato Paulista.

“Como o Cuca falou, temos uma colocação que dá para trabalhar tranquilamente para buscar uma posição melhor, onde queremos chegar e que é o nosso objetivo. Existem momentos difíceis, erros, acertos, em qualquer trabalho, mas pensando no macro, ninguém vai entender isso agora”, prosseguiu o diretor de futebol do São Paulo.

“Pensando no macro, você vai tendo alguns tropeços, mas vai tentando subir. Nesses dois últimos anos, tivemos dificuldades no Campeonato Brasileiro, isso é muito pouco para o São Paulo. Precisamos de muito mais, fazer uma autocrítica, saber o que precisa ser melhorado faz parte dessa continuidade”, completou.

